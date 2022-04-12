Путін маніпулює Мінськими угодами та змінює наратив суті "спецоперації" в Україні, - Центр протидії дезінформації
Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
"Основний меседж Путіна під час зустрічі із Лукашенком сьогодні: Українська влада публічно відмовилася від виконання Мінських угод.
Насправді, 21 лютого рф визнала незалежність та суверенітет ОРДЛО, і це було прямим порушенням "мінську" та означало офіційний вихід рф з цих угод. Україна ж заявляла лише про "непрацюючі домовленості"", - йдеться в повідомленні.
Також президент РФ заявив, що Росія визнала ОРДЛО, бо неможливо було більше дивитися на "геноцид" Донбасу.
"Маніпуляція терміном "геноцид", абсолютно не збігається з реальною ситуацією на Донбасі. За 8 років війни жодного разу цей термін не був згаданий в.путіним та жодним, навіть проросійським ЗМІ", - пояснили в ЦПД.
За словами Путіна, неонацизм України загрожував не лише Донбасу, а й росії, і "спецоперація" — це правильний крок.
"Нагадаємо, що росія та Білорусь проводили спільні військові "навчання" біля наших кордонів та щоразу заперечували, що це підготовка до війни", - підсумували в Центрі протидії дезінформації.