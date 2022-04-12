Путін маніпулює Мінськими угодами та змінює наратив суті "спецоперації" в Україні, - Центр протидії дезінформації

Президент РФ Путін на зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком почав маніпулювати Мінськими угодами.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Основний меседж Путіна під час зустрічі із Лукашенком сьогодні: Українська влада публічно відмовилася від виконання Мінських угод.

Насправді, 21 лютого рф визнала незалежність та суверенітет ОРДЛО, і це було прямим порушенням "мінську" та означало офіційний вихід рф з цих угод. Україна ж заявляла лише про "непрацюючі домовленості"", - йдеться в повідомленні.

Також президент РФ заявив, що Росія визнала ОРДЛО, бо неможливо було більше дивитися на "геноцид" Донбасу.

"Маніпуляція терміном "геноцид", абсолютно не збігається з реальною ситуацією на Донбасі. За 8 років війни жодного разу цей термін не був згаданий в.путіним та жодним, навіть проросійським ЗМІ", - пояснили в ЦПД.

За словами Путіна, неонацизм України загрожував не лише Донбасу, а й росії, і "спецоперація" — це правильний крок.

"Нагадаємо, що росія та Білорусь проводили спільні військові "навчання" біля наших кордонів та щоразу заперечували, що це підготовка до війни", - підсумували в Центрі протидії дезінформації.

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