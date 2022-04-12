Новини

Загарбники відновили роботу шкіл в окупованій Волновасі російською мовою за програмою РФ, - Денісова

8 02847
мова,російська
Російські окупанти відновили навчальний процес у зайнятому ними місті Волновасі на Донеччині, незважаючи на близькість зони бойових дій.

Як інформує Цензор,НЕТ, про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Дивіться також: "Это жопа должна быть вместо головы, чтобы вот так способствовать изучению русского языка", - мешканець Охтирки про війну. ВIДЕО

"Під час моніторингу соціальних мереж стало відомо, що з 11 квітня 2022 року в місті Волноваха Донецької області запрацювала школа №5. У школі перебувало 823 учні та 45 вчителів. Окупаційна влада заявила про те, що учні будуть навчатись російською мовою та за навчальною програмою РФ", - написала Денісова в телеграмі у вівторок.

Омбудсмен наголосила, що залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій становить пряму загрозу їх життю і безпеці та є прямим порушенням ст.38 Конвенції ООН про права дитини.

Читайте також: У популярному застосунку для вивчення мов Duolingo кількість охочих опанувати українську зросла на 577%

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Продовжуйте казати що мова не має значення.
  • Руслан Вовчук 22efa89a
    Стоп-стоп-стоп. Наскільки я пам'ятаю повідомлення про Волноваху, то там писалося, що міста фактично не існує, бо все зруйновано і проводилася евакуація. То ж звідки взялася працююча школа з 823 учнями і 45 вчителями? Це ті, хто не захотів евакуюватися чи ті, кого з ОРДЛО завезли?
  • Skifik z pivdnya
    Говорили, что она разрушена в прах. Нифига не понятно.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини