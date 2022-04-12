Загарбники відновили роботу шкіл в окупованій Волновасі російською мовою за програмою РФ, - Денісова
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Російські окупанти відновили навчальний процес у зайнятому ними місті Волновасі на Донеччині, незважаючи на близькість зони бойових дій.
Як інформує Цензор,НЕТ, про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Під час моніторингу соціальних мереж стало відомо, що з 11 квітня 2022 року в місті Волноваха Донецької області запрацювала школа №5. У школі перебувало 823 учні та 45 вчителів. Окупаційна влада заявила про те, що учні будуть навчатись російською мовою та за навчальною програмою РФ", - написала Денісова в телеграмі у вівторок.
Омбудсмен наголосила, що залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій становить пряму загрозу їх життю і безпеці та є прямим порушенням ст.38 Конвенції ООН про права дитини.