У Німеччині в школах навчається майже 60 тисяч українських дітей-біженців

Кількість українських учнів у школах та професійних училищах у Німеччині сягнула 58 225 дітей і підлітків. Про це свідчать поточні дані засідання міністрів освіти, які було опубліковано у вівторок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Із понад 12 000 реєстрацій Баварія опинилась на першому місці, випередивши Північний Рейн-Вестфалію з більш ніж 8 700 та Баден-Вюртемберг з більш ніж 8 400 зареєстрованими учнями з України.

За оцінками політиків у галузі освіти, близько половини українських біженців, які прибувають до Німеччини, - це діти і молодь.

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Від початку російської агресивної війни 24 лютого федеральна поліція Німеччини ідентифікувала 335 578 біженців з України.

Всього від початку війни з України виїхали понад 4,5 млн людей.