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Джонсон розповів Байдену про візит в Україну: "Не можна допустити, що варварський задум Путіна увінчався успіхом"

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джонсон,зеленський
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон обговорив з президентом США Джо Байденом результати свого візиту до Києва.

Про це Джонсон повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки що говорив з президентом США і поінформував його про мою зустріч із президентом Зеленським у Києві у ці вихідні", - йдеться в повідомленні.

За словами Джонсона, увага США та Великої Британії зосереджена на підтримці Президента Зеленського та українського народу в його боротьбі за свободу.

"Не можна допустити, щоб варварський задум Путіна увінчався успіхом", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Байдена в Україну наразі не планується, - Білий дім

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • Совестно за Брата
    Кацапы 2 года назад помогли с Брекситом... Сегодня Великобритания не связана по рукам бюрократией ЕС, и нам много помогает, даже раньше/быстрее США... т.к. Кацапы в очередной раз вырыли яму - сами в нее угодили.
  • Alex Sav 8157c114
    ПОВАГА І ПОДЯКА !! ДІДО- ДАВАЙ ЗБРОЮ ! ВАГОН ТОМОГАВКІВ..
    БОРИС- ТИ ПРАВИЙ НА 100 ПУДОВ!
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