Німеччина постачатиме зброю Україні, – Штайнмаєр

Берлін постачатиме зброю Україні попри те, що це суперечить філософії безпеки, яку Німеччина сповідувала донедавна.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми солідарні з Україною",- наголосив Штайнмаєр.

Він підкреслив, шо Путіну не вдалося поділити Європу, вона, навпаки, зміцнилися у протидії зовнішній агресії.

"Не може бути повернення до нормальних відносин з такою Росією. Російські воєнні злочини побачив увесь світ. Їх потрібно задокументувати і розслідувати, а винуватців і тих, хто приймав політичні рішення, треба притягнути до відповідальності", - наголосив Штайнмаєр.

На його переконання, російське варварство в Україні має припинитися. Він закликав президентаРосії припинити бойові дії, а також дозволити евакуацію цивільного населення з Маріуполя.

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Коментуючи питання санкцій, Штайнмаєр зазначив, що країни ЄС мають збільшити економічний тиск на Росію. Він повідомив, що усі країни намагатимуться зменшувати експорт енергоносіїв з РФ, зауваживши, що імпорт газу з росії до ФРН впав з 60% до 40%.

"Можна сказати, що це все ще багато, але на підставі цих даних видно, що ми серйозно ставимося до зменшення енергетичної залежності від Росії", - заявив президент ФРН.

Він додав, що з огляду на структуру німецької економіки "немає можливості відмовитися від російських енергоносіїв так швидко, як того дехто очікує. Той, хто ініціює санкції, не має постраждати більше, ніж сама Росія", - зауважив Штайнмаєр.

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