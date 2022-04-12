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Штайнмайєр підтвердив, що у Києві не хотіли його візиту в Україну

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шатйнмайер
Під час свого візиту до Польщі президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр підтвердив, що його потенційний візит до Києва не відбувся через позицію української сторони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Разом із президентами Латвії, Литви та Естонії ми хотіли поїхати до Києва, щоб надіслати сильний сигнал про солідарність Європи з Україною. Я був готовий. Але, очевидно, і треба визнати, що цього в Києві не хотіли", - сказав німецький президент.

Нагадуємо, раніше видання Bild повідомило, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але президент України Володимир Зеленський відмовив у зустрічі через тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Elena Zhmariova
    Крайне глупая позиция украинской стороны. Надо налаживать отношения, а не отталкивать. Сейчас мы нуждаемся в Германии, а не она в нас.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Меркель Земля сам запрошував в Бучу, а Штайнмайеру відмовив.
    Абсолютно шкідливе рішення після того, як Штайнмайеру публічно засудив паРашу і пуйла.
    Ще й зброю німці почали давати Україні.
  • Andry Moon
    Кстаті да. Штайнмаєра, союзника, бадьоро посилаєм а з ****** зустрічі прям зачекались.
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