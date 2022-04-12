Обстріл ядерної установки "Джерело нейтронів" не припиняється

У Харкові російські окупанти не припиняють обстрілювати ядерну установку "Джерело нейтронів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держатомрегулювання.

Повідомляється, що росіяни на постійній основі обстрілюють та бомбардують територію інституту, на якій розташована ЯПУ "Джерело нейтронів". Це відбувається від початку воєнного вторгнення Росії на територію України.

Додають, що вже дуже серйозно постраждала інфраструктура інституту, а саме:

система зовнішнього енергопостачання установки;

система кондиціювання системи охолодження клістронної галереї лінійного прискорювача електронів;

будівля (безпосередньо ядерної установки, помпової та градирень, а також лабораторії ізотопів).

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Також установку перевели у глибокий підкритичний стан. Зовнішнє електропостачання відсутнє. Фахівці контролюють стан "Джерела нейтронів" лише на обмеженому рівні.

Окрім того, показники мобільного дозиметра показують, що радіаційний фон на майданчику перебуває у межах норми. Проте попереджають, що можливість нових пошкоджень ЯПУ "Джерело нейтронів" залишається на високому рівні.

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