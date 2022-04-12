Загроза ракетних обстрілів окупантами залишається високою на всій території України, - Генштаб ЗСУ
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Російські окупанти на Донецькому напрямку продовжують інтенсивне застосування авіації та ракетних комплексів.
Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України і ймовірність активізації дій окупаційних військ з метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей", - зазначили в ЗСУ.
Також на Донецькому напрямку ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів.