Російські окупанти перегруповують свої війська для наступу під Ізюмом, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на Слобожанському напрямку 12 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Слобожанському напрямку триває часткове блокування міста Харкова. Водночас, противник продовжує застосовувати артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування житлових масивів міст Харків, Дергачі та П’ятихатки.

В районі міста Ізюм окупанти проводили перегрупування підрозділів, поповнювали запаси матеріально-технічних засобів та зосереджували увагу на утриманні понтонної переправи через річку Сіверський Донець. Триває повітряна розвідка району із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Для посилення угруповання у зазначений район переміщено окремі підрозділи 1-ї танкової армії збройних сил російської федерації".

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