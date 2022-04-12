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Окупанти примусово депортували до Росії 33,5 тисячі жителів Маріуполя, - міськрада

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маріуполь
Служби Маріупольської міської ради підтвердили, що 33,5 тисячі жителів міста були незаконно депортовані російськими окупантами в РФ або в непідконтрольні уряду окремі райони Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомляє у телеграм-каналі міськради.

"Ми вже зафіксували 33,5 тисячі жителів Маріуполя, яких примусово депортували до так званої "ДНР" або до РФ. Ми верифікували цих людей з реєстром міста", - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону #UA разом.

За його словами, зараз організовано роботу щодо порятунку маріупольців, незаконно вивезених на територію ворога. "Вже кілька посольств європейських держав приєдналися до цього процесу. Через різні країни ми повертаємо людей до України", - додав мер.

Також Бойченко наголосив, що наразі триває збір доказів воєнних злочинів РФ у Маріуполі, після чого дані мають отримати юридичну оцінку з боку міжнародних інститутів у сфері кримінального права.

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Автор: Роман Свиридович

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