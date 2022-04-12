8-10 літаків щодня прибувають до Європи із допомогою для України, - Пентагон
Про це повдіомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми (Пентагон. - Ред.) допомагаємо координувати доставку в Україну всіх матеріалів – не тільки наших, але й інших", - сказав він.
Він наголосив, що, крім США, допомогу Україні надсилають ще понад 30 інших країн.
"Ці потоки продовжують надходити. За день на логістичні пункти (в Європі. - Ред.) прибуває близько 8-10 літаків з усього світу", - пояснив Кірбі.
За його словами, це включає всі поставки – від зброї та обладнання до нелетальної допомоги, медикаментів і гуманітарної підтримки. Все це не затримується на перевалочних базах, а швидко завантажується на наземний транспорт і відправляється в Україну "на щоденній основі".
Що стосується відправлення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, представник Пентагону зауважив, що це забезпечується "з безпрецедентною швидкістю", якої він не пам’ятає за десятки років роботи в оборонному відомстві США.