Рашисти гатять з важкого озброєння по житлових кварталах усіх вільних міст Луганщини. Є загиблий та ранені, - голова ОВА. ФОТОрепортаж

Обстріли ворога території Луганської області тривають.

Про це повідомляє голова Луганщини Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів. Протягом дня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє. Успіху не мали. Інженерні підрозділи збройних сил російської федерації намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового", - зазначає Сергій Гайдай

Також повідомляється, що внаслідок потужних обстрілів росіян Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної, Новодружевська пошкоджено близько 17 об’єктів, 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, 1 об’єкт інфраструктури. У Кремінній палала покрівля складського приміщення пл.200 м.кв.

Під час обстрілів: один загиблий (м. Новодружевськ), врятовано 10 людей (м.Сєвєродонецьк).









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