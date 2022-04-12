Близько 40% багатоповерхівок у Маріуполі повністю зруйновано, - міськрада
1 2962
Загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до $12,5 млрд.
Про це у Telegram повідомляє міськрада Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.
"Будинки 84 тисяч маріупольців повністю зруйновано. Це 40% багатоповерхівок або близько 2 млн квадратних метрів. Необхідно 2,3 млрд доларів аби побудувати таку кількість житла та створити там хоча б базові умови для проживання", - йдеться в повідомленні.
Міськрада продовжує фіксувати руйнування та проводити оцінку збитків.
"За попередніми підрахунками загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до 12,5 млрд доларів", - наголосили в мерії.