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Переговори з РФ продовжуються в онлайн-режимі, - Арахамія

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переговори
Переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі.

Про це у Telegram повідомив голова української переговірної делегації Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ.

Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке. Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ на чолі з Арахамією

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Павлик морозов ad28c691
    Смотри,чтоб в реале в грызло бить не пришлось за твой онлайн
  • MAKAROV ddf66d11
    Чмошник абхазский
  • Paul Foxen
    знову ця бабізянка вилізла з підвалу ОП...
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