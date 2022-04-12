Переговори з РФ продовжуються в онлайн-режимі, - Арахамія

Переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі.

Про це у Telegram повідомив голова української переговірної делегації Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ.



Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке. Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ на чолі з Арахамією