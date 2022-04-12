Переговори з РФ продовжуються в онлайн-режимі, - Арахамія
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Переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі.
Про це у Telegram повідомив голова української переговірної делегації Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ.
Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке. Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", - йдеться в повідомленні.