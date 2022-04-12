З Луганщини вивезли весь хлор, воду очищують іншими реактивами, - Гайдай

Із Луганщини вивезли увесь хлор до м.Дніпра, провокації російських загарбників тепер не пройдуть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ми сьогодні вивезли увесь хлор до Дніпра. На нашому водоканалі воду тепер очищають дорогою, проте абсолютно безпечною речовиною. …Провокації не пройдуть! росія не зможе повісити свої злочини на інших, їй доведеться взяти на себе відповідальність за знищення мирного населення України, оскільки міжнародні суди вже працюють над розслідуванням скоєних окупантами злочинів на території нашої держави", - написав очільник області.

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