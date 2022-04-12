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На фронт буде направлено понад 20 тонн м’яса, що належало білоруському комерсанту, - ДБР

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дбр

Вартість вилученої яловичини становить 1,6 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

"Працівники ДБР спільно зі співробітниками Держмитслужби Одеської митниці виявили на митниці контейнер-рефрижератор з понад 20 тонами м’яса - яловичини, що належало білоруському підприємцю. Вартість м'яса складає 1,6 млн грн. Наразі рух вантажу зупинено. ДБР скерувало відповідні матеріали до Миколаївської обласної військової адміністрації з ініціативою примусового вилучення та передачі майна на користь України для потреб Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку гарячої фази війни росіі проти України Державне бюро розслідувань вже передало на потреби Збройних сил України майже 600 тон харчових продуктів.

Також читайте: Упродовж двох тижнів митниця передала Збройним Силам України 650 автомобілів

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Топ коментарі

  • Игорь Рыбалка 05625755
    Аааа, я спершу подумав мова йде про кацапів
  • Зэлэный_Змий
    От нічого те ДБР не вміє, окрім отжимати. Але якщо направити їх енергію в правильне русло, то вони одразу стають досить корисною организацією.
  • Paul Foxen
    білоруського комерсанта - з такими стильними вусами
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