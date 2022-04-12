На фронт буде направлено понад 20 тонн м’яса, що належало білоруському комерсанту, - ДБР
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Вартість вилученої яловичини становить 1,6 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.
"Працівники ДБР спільно зі співробітниками Держмитслужби Одеської митниці виявили на митниці контейнер-рефрижератор з понад 20 тонами м’яса - яловичини, що належало білоруському підприємцю. Вартість м'яса складає 1,6 млн грн. Наразі рух вантажу зупинено. ДБР скерувало відповідні матеріали до Миколаївської обласної військової адміністрації з ініціативою примусового вилучення та передачі майна на користь України для потреб Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Загалом з початку гарячої фази війни росіі проти України Державне бюро розслідувань вже передало на потреби Збройних сил України майже 600 тон харчових продуктів.