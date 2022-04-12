Путін заявив, що війна в Україні йде за планом: Міноборони Великої Британії вважає, що "план РФ зазнає краху"
19 41769
Міноборони Великої Британії відреагувало на заяву Путіна про те, що так звана "спецоперація" РФ нібито йде за планом.
Про це Міноборони Великої Британії повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Це не так. План росії зазнає краху", - йдеться в повідомленні.
Міноборони Британії навело наступні приклади:
- 6 російських генералів було вбито;
- російські солдати не підкоряються командуванню;
- більше 2 тисяч одиниць російської техніки було пошкоджено, знищено, кинуто або захоплено;
- підрозділи РФ були змушені повернутися до Росії та Білорусі;
- росіяни збили власний літак.