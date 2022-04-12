На Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати захоплену територію. Миколаїв та Олександрівку обстріляли з РСЗВ, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на Південному напрямку 12 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводив повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілював Миколаїв та Олександрівку із реактивних систем залпового вогню.
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.
Захисники України завдають ворогу втрат та поступово звільняють зайняті загарбниками території".