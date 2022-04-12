Глава УГКЦ Святослав просить Ватикан переглянути ідею про спільну участь українки і росіянки у Хресній дорозі

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав просить Ватикан переглянути формат цьогорічної Хресної дороги в Страсну п’ятницю, який передбачає, що хрест разом нестимуть українка і росіянка.

Як передає Цензор.НЕТ, очільник УГКЦ в офіційному коментарі сказав, що вважає таку ідею невчасною, двозначною і такою, що не враховує контекст воєнної агресії росії проти України.

"Для греко-католиків України тексти і жести ХІІІ стації цієї Хресної дороги є незрозумілими, а навіть образливими, особливо в контексті очікуваного другого, ще більш кривавого наступу російських військ на наші міста і села. Знаю, що і наші брати римо-католики поділяють ці думки та переживання", - зазначив він.

Глава УГКЦ розповів, що уже переказав до Ватикану ті численні негативні реакції багатьох єпископів, священників, монахів і монахинь та мирян, які переконані, що жести примирення між нашими народами будуть можливими лише тоді, коли закінчиться війна та винні у злочинах проти людяності будуть справедливо засуджені.

Предстоятель УГКЦ попросив переглянути цей проєкт. "Сподіваюся, що моє прохання, прохання вірних нашої Церкви, прохання вірних Римо-католицької церкви в Україні буде почуте", – сказав Блаженніший Святослав.

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Як повідомлялося, напередодні Великодня у Страсну п’ятницю у Римі відбувається богослужіння – Хресна дорога із роздумами та молитвами, поділена на чотирнадцять молитовних зупинок "стоянь". Цьогоріч Ватикан вирішив, що хрест під час Хресної дороги нестимуть українка і росіянка. Це спільне несіння хреста мало би, за задумом організаторів, висловлювати надію на мир.

Своєю чергою посольство України у Ватикані повідомило, що намагається пояснити труднощі реалізації ідеї зібрати разом українських та російських жінок, щоб нести Хрест.

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