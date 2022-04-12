Глава УГКЦ Святослав просить Ватикан переглянути ідею про спільну участь українки і росіянки у Хресній дорозі
Як передає Цензор.НЕТ, очільник УГКЦ в офіційному коментарі сказав, що вважає таку ідею невчасною, двозначною і такою, що не враховує контекст воєнної агресії росії проти України.
"Для греко-католиків України тексти і жести ХІІІ стації цієї Хресної дороги є незрозумілими, а навіть образливими, особливо в контексті очікуваного другого, ще більш кривавого наступу російських військ на наші міста і села. Знаю, що і наші брати римо-католики поділяють ці думки та переживання", - зазначив він.
Глава УГКЦ розповів, що уже переказав до Ватикану ті численні негативні реакції багатьох єпископів, священників, монахів і монахинь та мирян, які переконані, що жести примирення між нашими народами будуть можливими лише тоді, коли закінчиться війна та винні у злочинах проти людяності будуть справедливо засуджені.
Предстоятель УГКЦ попросив переглянути цей проєкт. "Сподіваюся, що моє прохання, прохання вірних нашої Церкви, прохання вірних Римо-католицької церкви в Україні буде почуте", – сказав Блаженніший Святослав.
Як повідомлялося, напередодні Великодня у Страсну п’ятницю у Римі відбувається богослужіння – Хресна дорога із роздумами та молитвами, поділена на чотирнадцять молитовних зупинок "стоянь". Цьогоріч Ватикан вирішив, що хрест під час Хресної дороги нестимуть українка і росіянка. Це спільне несіння хреста мало би, за задумом організаторів, висловлювати надію на мир.
Своєю чергою посольство України у Ватикані повідомило, що намагається пояснити труднощі реалізації ідеї зібрати разом українських та російських жінок, щоб нести Хрест.