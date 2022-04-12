Через напад Росії в англійській мові з’явилося нове слово: Ukrained - "Зукраїнити"

В англійському сленгу з’явилося нове дієслово Ukrained. Воно описує суть становища, в якому опинилася Росія після нападу на Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяInform, у онлайн-словнику англомовного сленгу Urban Dictionary з’явилося дієслово Ukrained — "зукраїнити". Автори так описують суть нового слова: коли ти Росія і вторгаєшся в країну, а у відповідь отримуєш приниження на глобальному рівні. Приклад вживання: "Росія була зукраїнена".

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Користувачі онлайн-словника запропонували й інші визначення:

— "коли друга за величиною клептократія у світі, яку очолює розумово відсталий і некомпетентний апарат, вирішує вторгнутися на територію мирного сусіда й унаслідок отримує таку відсіч, що її економіка повертається до кам’яного віку";

— "коли якийсь жахливий смердючий хлопець намагається залякати вас, і врешті-решт йому стає настільки важко, що його онуки передадуть ганьбу своїм онукам".

В онлайн-словнику Urban Dictionary зібрані мільйони слів та ідіом англомовного сленгу. Матеріали словника редагують волонтери, а оцінюють відвідувачі сайту. Визначення в Urban Dictionary тлумачать сленг, неологізми, субкультурні висловлювання, фрази та явища, які відсутні у стандартних словниках. Для більшості слів існує кілька визначень з відповідними прикладами.

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