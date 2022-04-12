Ми дуже хочемо, щоб українці перемогли. Робимо для цього все можливе, - Пентагон

Сполучені Штати прагнуть перемоги України, відновлення її суверенітету й територіальної цілісності, а також докладають усіх можливих зусиль для того, щоб росія зазнала кінцевої поразки й остаточно забралася з України.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо, щоби Україна перемогла. Ми хочемо забезпечити Україну всім, чим можемо, щоб допомогти їй захиститися від цього неспровокованого вторгнення з боку російської федерації", - наголосив він.

Саме тому, за його словами, міністр оборони США Ллойд Остін так часто спілкується з українським колегою Олексієм Резніковим, і саме тому США забезпечують безперервні потоки оборонного озброєння, техніки й інших засобів в Україну.

Представник Пентагону також відзначив, що українські сили використовують надані оборонні засоби "дуже й дуже ефективно".

"Отже, ми дуже хочемо, щоби українці перемогли, і ми достатньо відкрито заявляли про це", - наголосив Кірбі.

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