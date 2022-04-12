Україна судиться з Росією за супутник "Либідь", який досі перебуває в Красноярську

Міжнародний судовий процес щодо повернення до України супутника "Либідь", який з 2014 року перебуває в красноярську Російської Федерації, триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

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"Щодо супутника "Либідь" ведеться позовна робота з міжнародним арбітражем щодо повернення або компенсації тих коштів, які були витрачені на реалізацію цього проєкту. Це досить тривала робота. Міжнародні суди тривають, але я впевнений, що ми або повернемо цей проєкт, або стягнемо кошти з нашого постачальника", - зазначив керівник відомства.

За його словами, прямих відносин між Україною та Російською Федерацією в контексті повернення супутника немає. Судовий процес відбувається за участю канадської компанії, яка співпрацювала з Росією під час виробництва супутника та мала вивести його на орбіту.

Як повідомлялося, "Либідь" — український геостаціонарний телекомунікаційний супутник, запланований до виведення на орбіту. Призначений для формування Національної системи супутникового зв'язку.

Наразі супутник, запуск якого неодноразово переносився, перебуває на зберіганні на російському підприємстві "Інформаційні супутникові системи" в Красноярську.

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