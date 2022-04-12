Росія стягує військову авіацію на аеродром "Липецьк-2", – ЗМІ. ФОТО

Росія нарощує сили військової авіації на аеродромі "Липецьк-2" у Липецькій області. Кількість винищувачів та бомбардувальників на аеродромі збільшилась вдвічі порівняно з кінцем березня. Зараз там перебувають більше 30 військових літаків.

Про це свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні "Схем" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.

Аеродром "Липецьк-2", підпорядкований Міноборони РФ, активно використовується для військових цілей російської армії. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ журналістам повідомили, що з цього аеродрому армія РФ атакує українські міста у східному напрямку.

Відповідно до супутникового знімку за 11 квітня, російські військові літаки розташовані одразу на двох паркувальних майданчиках. За словами військових експертів, яким журналісти показали знімки, на них видно 6 важких багатоцільових високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 або Су-34, 10 бомбардувальників Су-24 та ще 4 неідентифіковані борти.

У порівнянні зі знімком від 27 березня тоді на цій частині аеродрому було вдвічі менше літаків. Борти займали лише один паркувальний майданчик. За допомогою військових експертів вдалось розпізнати 10 винищувачів Су-27 та 6 винищувачів типу Су-25.

На другій частині аеродрому, згідно з супутниковим знімком від 27 березня, літаків не було взагалі.

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Аеродром "Липецьк-2" має 1 клас державної авіації. Підпорядковується Міноборони РФ.

"Вони стягують техніку на такі аеродроми, як "Липецьк-2", щоб зменшити дальність польоту. З цього аеродрому вони кожен день бомблять у східному напрямку, наприклад, у напрямку міста Ізюм", – повідомив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

Звідки саме були переміщені військові літаки до "Липецьк-2" – достеменно невідомо, але ймовірним попереднім місцем розташування цих винищувачів та бомбардувальників могли бути аеродроми Білорусі, припускають військові експерти.

"Вони переміщуються туди, де є хоч якась інфраструктура. Треба зазначити той факт, що вони суттєво перемістили сили з Білорусі. Були авіанальоти на Київ, Чернігів, Житомир… Зараз вони там майже не з’являються", – додав Ігнат.

Активні дії військових РФ також впливають на пересування у регіоні цивільних бортів. Наразі Липецька область Росії входить у перелік тих, де цивільні аеропорти припинили роботу, про що повідомляється на офіційному сайті Липецького аеропорту. Це переважно області, що межують або розташовані неподалік кордонів з Україною. Такі обмеження продовжені щонайменше до 19 квітня.

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