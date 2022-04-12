В Україні 1 млн людей зареєструвалися як вимушені переселенці, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що вже 1 млн людей в Україні зареєструвалися як нові вимушено переміщені особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Підтримуємо вимушених переселенців. Уже офіційно зареєструвалися 1 млн осіб", - сказав Шмигаль у своєму зверненні у вівторок увечері.

Прем'єр також зазначив, що у прифронтових містах влада продовжує роздавати безоплатні продуктові набори.

"Держава закуповує продукти переважно в українських виробників, щоби завантажити їх замовленнями. За більшістю позицій закупили від 30 до 80% всього необхідного", - розповів прем'єр.

Окрім того, Шмигаль повідомив, що за роз'ясненнями щодо отримання компенсації за працевлаштування переміщених осіб уже звернулись понад 5 тис. роботодавців.

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