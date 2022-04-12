ЗМІ ідентифікували російського солдата-педофіла, який знущався над немовлям. ФОТО

Під час виступу перед парламентом Литви президент України Володимир Зеленський назвав ім’я російського військового, який знущався з маленької дитини в Україні під час війни. Журналісти ідентифікували окупанта: знайшли його фото у соцмережах та деталі життєвого шляху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

У зверненні до Сейму Литви 12 квітня президент Володимир Зеленський у розповів, що в Україні зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, у тому числі неповнолітніх дівчат, і зовсім маленьких дітей. "І навіть немовля! Про це просто страшно говорити. Але це правда, це було", - заявив президент.

За словами Зеленського, вдалося встановити особу окупанта, який знущався над немовлям. Це Олексій Бичков зі Пскова. Він відправляв товаришам відео, на якому знущається з немовляти.

Раніше у мережі повідомляли про російського військовослужбовця Алєксєя Бичкова, який знущається з немовляти. За даними медіа, він служив у другій окремій бригаді спецпризначення РФ з місцем дислокації місто Псков (військова частина №64044). Як з’ясувало "Слідство.Інфо", цей підрозділ дійсно бере участь у війні проти України. Зокрема, в мережі є відео допиту полоненого із цього підрозділу.

Судячи з документів, опублікованих у мережі, Бичкову нині 24 роки. Народився він у Ставропольському краї РФ, який межує з Ростовською областю, що за кількасот кілометрів від українсько-російського кордону.

ЗМІ віднайшли сторінку Бичкова у соціальній мережі "Вконтакті". Нині вона не активна. Втім російський окупант активно оновлював її до 2018 року, а відтак на ній відображено його життєвий шлях зі шкільних років та військової служби.

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Як свідчать соцмережі Бичкова, він навчався у школі в селі Київка (Ставропольський край) із населенням близько 1800 осіб. У 2013 році Бичков закінчив 9-й клас, а в 2015-му — 11-й. Про це свідчать фото з випускними стрічками на його сторінці. Також він виклав фото з матір’ю, яке підписав: "Моя любимая мамочка".

Після закінчення школи Бичков вступив на військову службу і почав викладати фотографії з армійського життя.

Білоруське видання "От Так" повідомило, що 9 квітня педофіла нібито затримали у Росії. На оприлюдненому в мережі відео, яке наводить видання, російський окупант представляється і каже, що записує "люте відео". Потім він тре щіточкою для вій між сідницями немовляти, після чого облизує цю кісточку і водить нею по обличчю. Дитина через дії Бичкова починає плакати. Коли і де знято відео — невідомо. Також незрозуміло, що за дитину зображено на записі.

Крім того, як пише видання "От Так", у соцмережі викладають інші відео з Бичковим. Коли і де їх знято — також невідомо. На цих записах окупант, зокрема, знімає свої геніталії, засовує собі в анус різні предмети, у тому числі ніж. На одному з відео чоловік вставляє в анальний отвір ручку і облизує її. Ще на одному записі Бичков мочиться на руки, а потім обтирає обличчя своєю сечею.

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