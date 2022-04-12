США не мають можливості підтвердити застосування Росією хімічної зброї у Маріуполі, - Блінкен

США не мають можливості підтвердити застосування Росією хімічної зброї у Маріуполі й ведуть прямі переговори з партнерами, щоб спробувати визначити, що насправді сталося.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується повідомлень, на які ви посилаєтеся, ми не маємо можливості щось підтвердити. Я думаю, що й українці не можуть. Але у нас була інформація, що російські військові можуть застосовувати різноманітність речовин для придушення масових заворушень, зокрема сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами, які можуть призвести до сильніших симптомів, щоб послабити та вивести із строю закріплених українських бійців та мирних жителів, як частину агресивної кампанії із захоплення Маріуполя", - сказав Блінкен, виступаючи у Держдепартаменті у вівторок.

Держсекретар уточнив, що США поділилися цією інформацією з Україною та іншими партнерами.

"Ми ведемо прямі переговори з партнерами, щоб спробувати визначити, що насправді сталося. Це реальне занепокоєння, воно було у нас до того, як розпочалася агресія, я наголошував на можливості того, що такий тип зброї буде використано, і це те, на чому ми дуже зосереджені", - наголосив він.

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