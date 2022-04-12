За добу 12 квітня на південному напрямку знищено 12 окупантів, 11 одиниць техніки та польовий склад боєприпасів, - ОК "Південь"
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".
У повідомленні зазначається: "На завершення сорок восьмої доби героїчного протистояння українського народу зухвалому ворожому вторгненню рашистів, залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах інфраструктури південних регіонів.
Розгублений та озлоблений невдачами ворог вдається до відчайдушних спроб покращити тактичне положення та повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей. Але наші війська міцно утримують відбиті території, навіть під артилерійськими обстрілами.
За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 12 окупантів та 11 одиниці техніки, серед яких 3 БПЛА, 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" та інша автомобільна техніка. Також, влучно знищено польовий склад боєприпасів противника.
Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на попередньо зайнятих позиціях в умовах посилення шторму".