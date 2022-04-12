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Україна відмовила у візиті Штайнмаєру, але запрошує Шольца, - посол Мельник

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штайнмайер
Україна не погодилася на візит президента Німеччини Штайнмаєра, але запрошує федерального канцлера Олафа Шольца.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel, про це заявив посол Андрій Мельник.

"Мій президент і уряд були б дуже раді, якби канцлер Олаф Шольц відвідав Київ", - зазначив посол в ефірі одного з телеканалів.

За словами Мельника, під час візиту могли б обговорити допомогу важким озброєнням.

"Мій Президент цього з нетерпінням чекає", - додав дипломат.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Alexander Kravchenko
    Те що відмовили Штайнмаєру у візиті - це велика помилка. Я навіть не можу повірити а те що читаю, до останнього думав що фейк. Ця помилка може дуже дорого нам коштувати.
    Звісно до Президента Німеччинни є багато питань, але ФРН - ключева країна ЄС. Від якої дуже багато що залежить. Дипломатія - це на дитячий садок з образами.
  • Макс Полиграф
    Это не позиция, а кремлевские директивы!

    Одновременно требовать от Германии поставок наступательной техники, и при этом посылать нах ее Президента - это верх зелёной дипломатии!

    Главное что тебя не дістало что криворогий шлимазл по прежнему хочет заглянуть в глаза ***** и стремится к переговорам с ним!
  • Daro Doro
    оце вже позиція. а то вже дістало коли наші всім заглядають у очі
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