Україна відмовила у візиті Штайнмаєру, але запрошує Шольца, - посол Мельник

Україна не погодилася на візит президента Німеччини Штайнмаєра, але запрошує федерального канцлера Олафа Шольца.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel, про це заявив посол Андрій Мельник.

"Мій президент і уряд були б дуже раді, якби канцлер Олаф Шольц відвідав Київ", - зазначив посол в ефірі одного з телеканалів.

За словами Мельника, під час візиту могли б обговорити допомогу важким озброєнням.

"Мій Президент цього з нетерпінням чекає", - додав дипломат.

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