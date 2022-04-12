Україна відмовила у візиті Штайнмаєру, але запрошує Шольца, - посол Мельник
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Україна не погодилася на візит президента Німеччини Штайнмаєра, але запрошує федерального канцлера Олафа Шольца.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel, про це заявив посол Андрій Мельник.
"Мій президент і уряд були б дуже раді, якби канцлер Олаф Шольц відвідав Київ", - зазначив посол в ефірі одного з телеканалів.
За словами Мельника, під час візиту могли б обговорити допомогу важким озброєнням.
"Мій Президент цього з нетерпінням чекає", - додав дипломат.