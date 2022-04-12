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Макрон пояснив, чому Путін напав на Україну: "Образа переросла в паранойю"

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Путін "ухваливрішення, що він не зупиниться" в Україні, тому що "йому потрібна військова перемога для себе".

Про це, як Цензор.НЕТ із посиланням на BFM TV, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Відповідаючи на запитання про причини, які спонукали його Путіна вторгнутися в Україну, Макрон вважає, що його "образа переросла в паранойю".

"І ізоляція Путіна лише посилила ситуацію після санкцій 2014 року. Роль Covid-19 також не варто недооцінювати ... для багатьох керівників, які вже були на межі самотності... Він місяцями залишався в Сочі, замикався, менше спілкувався з іншими політиками", - пояснив президент Франції.

Макрон додав, що "у нього (Путіна. - Ред.) дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна тема пов'язана з американцями".

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • аспм мпри
  • Al-Goritm Ain-Moment
    Не розводячи дипломатію і кажучи простіше - психічно хвора істота.
  • Инь Янь f32f1b38
    Вони досі нікуя незрозуміли чи лепять дурака - там весь нарід ображений, опущений, живуть здебільшого у дермі та ненавидять увесь білий світ, це раби і вони лише ******* свого сцаря та красти і крадуть все що можуть, а що не можуть то руйнують та ламають, одним словом - орда, як вона є
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