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Єдина країна, яка потребує денацифікації, - це Росія, - глава МЗС Латвії Рінкевич

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буча
Хто й потребує денацифікації, так це Російська Федерація, яка чинить військові злочини на території України.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Побачивши стільки жахливих сцен геноциду, військових злочинів і злочинів проти людства, скоєних російськими військами в Україні, стає зрозуміло, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, - це Російська Федерація", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Русінко

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