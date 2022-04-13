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Медведчук буде як показовий приклад, навіть ексолігарх не врятувався, дістанемо кожного, - Зеленський

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сбу,медведчук
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна встановить повну правду про всіх росіян, які чинили звірства на території України.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"З'являється дедалі більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів у тих районах, куди вони змогли, на жаль, зайти. Про нелюдську жорстокість російських військових щодо до жінок, до дітей. Про численні зґвалтування.

Не всі серійні ґвалтівники доходили до такого ступеня жорстокості, до якого дійшли російські солдати.

Безумовно, ми встановимо повну правду про всіх цих нелюдів. Скільки б часу та зусиль для цього не знадобилося, ми всіх знайдемо.

І хай Медведчук вам буде як показовий приклад. Навіть колишній олігарх не врятувався. Що вже говорити про набагато простіших злочинців із російської глибинки. Дістанемо кожного", - наголосив президент.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    и коломойского тоже достанешь, вова???
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Минуточку, давайте разделять оккупантов и своего фрукта Медведчука. Хайп хайпом, но муйню городить всё-таки не надо. По этому персонажу необходимо полноценное следствие, показания на всю антиукраинскую братву гадившую годами и до сих пор у власти околачивающуюся, на все деньги полученные от бункерного и потраченные у нас тут и прочее-прочее. А не ещё не успели принять, уже менять на кого-то. Всё-таки не надо юридические процедуры и уголовную и финансовую ответственность превращать в очередную клоунаду
  • Герхард
    1. Так хто Медвечука спочатку відпустив?
    2. Де Коломойський?

    А ну дістань бородату бабусю.
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