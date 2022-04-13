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12 квітня збито російський штурмовик Су-25. Це 300-та уражена ціль із початку війни, - Повітряні Сили

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Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило інформацію, що 12 квітня збито російський штурмовик Су-25. Це 300-та уражена ціль в небі з початку російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Командування Повітряних Сил. 

У повідомленні зазнчається: "12 квітня на Сході та Півдні України, де найбільше здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою.

Втім це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних Сил України вразити ворожий штурмовик Су-25!

А це – 300-та ювілейна поітряна ціль зенітних ракетних військ, збита із початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 11 квітня знищений літак, 2 гелікоптери та 4 безпілотники російських окупантів, - Повітряні Сили

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Marko Lukash
    Бийте , хлопці , їх . Бийте нещадно. Нехай кацапня сереться в галіфе лише від думки , що прийдеться за штурвал сісти
  • Сергій Осадчий
    Які там у них сили? - космічні? - ну значить подарунок до дня космонавтики - вони обожнюють круглі цифри.
  • Елена Роженко
    Слава ВСУ!!!
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