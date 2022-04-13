Світ має превентивно реагувати на можливе застосування Росією зброї масового ураження, - Зеленський
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"З великою увагою сприймаємо вчорашні повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною. Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз", - зазначив Зеленський.
За словами президента, світ має реагувати вже зараз.
"раховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу", - наголосив глава держави.