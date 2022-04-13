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Світ має превентивно реагувати на можливе застосування Росією зброї масового ураження, - Зеленський

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хімічна
Світ має діяти на випередження у ситуація із застосуванням зброї масового ураження російськими окупантами.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"З великою увагою сприймаємо вчорашні повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною. Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз", - зазначив Зеленський.

За словами президента, світ має реагувати вже зараз.

"раховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу", - наголосив глава держави.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    коли одним своїм ротом, що за західу, буба хає тей захід і закликає, і пропонує і всіх повчає - а другим своїм ротом засилає аґрохімію на переобніматися і перечоломкатися з кацапнею?
    закінчуються слова, починаються питання - а ти чий клован?
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    А мы готовы действовать в подобных ситуациях или только всему миру будем претензии предъявлять и ценные вказивкы давать?
  • Олександр Карін
    Тут такий шпагат, що Ван Дамм мовчки йде лісом.
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