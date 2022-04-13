Шостий пакет санкцій проти РФ обов'язково має містити нафту, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що майбутній пакет санкцій ЄС проти Росії має містити нафтове ембарго.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у зверненні до парламенту, до народу Литви, а разом з тим і до всіх європейських народів наголосив на тому, що шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії обов'язково має містити нафту.

Досить множити недостатньо сильні санкційні пакети. Все одно доведеться визнати, що тільки відмова Європи від російських енергоносіїв та повне обмеження російської банківської системи може бути аргументом для російського керівництва, щоб шукати мир. Без цього Москва шукає військове рішення", - наголосив президент.

Читайте: Світ має превентивно реагувати на можливе застосування Росією зброї масового ураження, - Зеленський