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Байден вперше публічно назвав війну в Україні геноцидом. ВIДЕО

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Президент США Джо Байден вперше назвав війну РФ в Україні геноцидом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.

"Ваша здатність заправляти свій бак, жодна з них, не повинна залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид на відстані півсвіту", - зазначив американський лідер, коментуючи події в Україні.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що злочини російських окупантів у Бучі це військовий злочин, а не геноцид.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • iamalex
    Я думаю-ни у кого не осталось иллюзий-Они хотят убить нас. Просто убить. Уничтожить 3/4 населения-ну там-"чтобы ни у кого не осталось мыслей про Украину"-ну это минимум 3/4 уничтожить физически.
    И тут просто нет вариантов-они нас хотят убить всех. А мы-мы не хотим. Мы хотим и будем жить. И наши дети. Это наша земля и мы будем тут жить. И наши дети-главное-дети-будут.
    И вот просто нет вариантов у нас.
  • Харьков Сумской
    Вони полізуть куди завгодно. Вони в Грузії визволяли тих, хто грузинською говорив, а в Сирії тих, хто арабською. То натура така - прийти та вбивати. Не тіште себе ілюзією, що якщо б в нас українською всі розмовляли, то пуйло не прийшов. Прийшов би.
  • iamalex
    ні. Я російскомовний . Поки що. Дружина-також. Так було.Цьому є історичне підгрунтя. Але-Ми працюємо над цім. А діти-ні в якому разі. Діти не будуть російськомовними.
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