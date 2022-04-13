Байден вперше публічно назвав війну в Україні геноцидом. ВIДЕО
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Президент США Джо Байден вперше назвав війну РФ в Україні геноцидом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.
"Ваша здатність заправляти свій бак, жодна з них, не повинна залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид на відстані півсвіту", - зазначив американський лідер, коментуючи події в Україні.
Нагадаємо, раніше Байден заявив, що злочини російських окупантів у Бучі це військовий злочин, а не геноцид.