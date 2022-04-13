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Пентагон скликає нараду виробників зброї - для допомоги Україні

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сша,зброя
Міністерство оборони США скликає в середу, 13 серпня, нараду провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі підтримувати Україну у війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє CNN із посиланням на слова чиновників із галузей оборони та оборонної промисловості.

За цими даними, засекречене обговорення включатиме пропозиції щодо пришвидшення виробництва наявних та розробки нових систем, які мають ключове значення для допомоги Міністерству оборони України.

На зустріч, за даними Reuters, зберуться вісім провідних оборонних підрядників, включно з General Dynamics, Lockheed Martin та іншими.

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За словами одного з джерел, суть питання полягає в тому, що США "припускають, що це буде багаторічна робота" за сценарієм, коли Україна не зможе безпечно виробляти зброю на своїх власних потужностях.

Сполучені Штати вже виділили понад 2,4 мільярда доларів США на допомогу Україні у галузі безпеки за час правління адміністрації Байдена, у тому числі понад 1,7 мільярда доларів США – після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Олександр Карін
    Справа в тому, що амери прекрасно розуміють ХТО у нас зараз знаходиться при владі, тому і робили такий песимістичний прогноз. Вони не врахували міць і дух української армії та незламність українського народу. Вони не очікували на такий шалений спротив кацапській навалі. Достатньо згадати хоча б те відео, де Байден говорить про те, як українці голіруч зупиняють рашистські танки. Тепер, коли світ побачив, що Україні під силу розчавити Мордор, наші партнери зашевелились.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Вот это уже другое дело, люто лайкаю
  • Dust
    General Dynamics, Lockheed Martin та інші,
    США "припускають, що це буде багаторічна робота" за сценарієм, коли Україна не зможе безпечно виробляти зброю на своїх власних потужностях.

    але що ж вас так "шатаєт" - від Україна не втримається 72 години до планів постачання зброї на роки наперед ?

    а загалом - круто та велике сенкю !
    гарний сигнал путькє перед битвою за Донбас (та Крим) - "зливай воду з радіаторів свого металлолому та киздуй у рашку!"

    все буде Україна... із американською зброєю !!!
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