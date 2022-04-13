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Хай роблять "ХНР" у себе в Хакасії, а не в нашому рідному Херсоні, - Зеленський

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херсон
Президент Володимир Зеленський заявив, що від спротиву українців на тимчасово окупованих територіях залежить майбутнє України.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Такого духу, який майже щоденно демонструють українці та українки в містах і селах півдня нашої країни. У тих районах, які російські війська тимчасово окупували і які наша армія поки що не звільнила. Хай там що, потрібно протистояти окупантам. Складно, знаю. Потрібно боротися. Протестувати. Захищати нашу національну державність.

І обов'язково – карати колаборантів. Хай роблять "ХНР" десь у себе, у Хакасії, а не в нашому рідному українському Херсоні.

Від сили нашого спротиву в усіх його формах прямо залежить майбутнє України. Майбутнє всіх нас. Кожного нашого міста, кожного нашого села. І я вдячний кожному й кожній, хто це усвідомлює. Хто не припиняє чинити спротив навіть тоді, коли здається, що результат – дуже далеко. Бо найтемніший час завжди перед світанком", - наголосив президент.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Практически каждый город в Украине стал героем и Херсон в частности. Безоружные люди не испугались путинских вояк, стрельбы с автоматов, репрессий и гранат тем самым показав всему миру что Херсон это Украина.
  • Colt
    Хер вам от Херсона !
  • Olena Revale
    Скажи, чому ТО Херсона не отримала зброю, чому зараз ти не даєш зброю людям, вони просять, вже стільки відео звернень було ! - Дайте нам зброю, ми їх самі, без ЗСУ знищимо ! У відповідь тиша !
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