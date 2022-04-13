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Називати речі своїми іменами важливо, - Зеленський про слова Байдена, який назвав війну в Україні "геноцидом"

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Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джону Байдену за те, що він визнав російське вторгнення "геноцидом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твітері. 

Зеленський зазначив: "Справжні слова справжнього лідера президента США Джо Байдена. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Байден назвав війну в Україні геноцидом. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Urs
    Ну, насрать в руку дающего - это в стиле нашей зеленой власти. Эту ***** только не рассказывайте бойцам, у которых за спиной немецкие ПТРК и стингеры из немецких запасов.
  • Urs
    зеленський,який 3 роки тому погодив формулу Штайнмаєра,і через яку ми відвели війська з обладнаниз позицій і поставили себе під удар в дипломатичному плані(через подальне невиконання формули),зараз розповідає що не хоче бачити цього самого пана, який зараз хоче нам постачати зброю

  • Віктор Степаненко
    " Та сторона " .
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