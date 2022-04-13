Називати речі своїми іменами важливо, - Зеленський про слова Байдена, який назвав війну в Україні "геноцидом"
3 55826
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джону Байдену за те, що він визнав російське вторгнення "геноцидом".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твітері.
Зеленський зазначив: "Справжні слова справжнього лідера президента США Джо Байдена. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії".