20 російських яхт затримали у Нідерландах

20 яхт, які належать російським власникам, не можуть покинути Нідерланди.

Про це повідомили в уряді країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Яхти мають довжину від 8,5 до 120 метрів.

За даними міністерства фінансів Нідерландів, 14 з них перебувають у будівництві, дві на складі та чотири на технічному обслуговуванні.

Зазначається, що поки влада країни перевіряє право власності на ці яхти, їх заборонено продавати та вивозити за межи країни.

"Під час одного сліду "берегова охорона та митниця стежили за яхтою як фізично, так і в електронному вигляді", – пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яхту Медведчука передали Агентству з розшуку і управління активами