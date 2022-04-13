Якщо більшість ченців перейде до ПЦУ, для держави не проблема передати лаври їм, - Епіфаній
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LB.ua заявив Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
"Лаври як такі є надбанням українського народу. Це - майно, яке належить Українській державі. І ним розпоряджається уряд України. Але інше питання, що цими лаврами володіють - на умовах договору - монастирі Московського патріархату в Україні. Але також нам відомо, що в цих монастирях є значна кількість монахів, які підтримують ідею переходу до Православної церкви України. Якщо ця критична маса ченців набереться і вони приймуть рішення (про перехід до ПЦУ – ред.), то для держави не буде проблемою передати право займати лавру їм", - сказав Епіфаній.
Водночас Глава ПЦУ додав, що, за його інформацією, в Києво-Печерській лаврі кількість ченців, які порушують питання перед своїм керівництвом щодо ухвалення якогось рішення, вже наближається до половини.
"Коли буде абсолютна більшість, вони приймуть рішення перейти, доєднатися, а оскільки це майно належить державі, то держава переукладе договір чи якимось іншим чином розв'яже це питання", - зазначив владика.