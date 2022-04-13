Підвищення цін у світі пов'язане з вторгнення Росії до України, - Байден

Путінське вторгнення в Україну призвело до зростання цін на бензин та продукти харчування у всьому світі.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"70% зростання цін у березні сталося через путінське підвищення цін. Я роблю все можливе, щоб знизити ціни та вирішити проблему путінського підвищення цін", - зазначив американський лідер.

Байден нагадав, що щоб допомогти впоратися з цим путінським підвищенням цін, він санкціонував випуск 1 млн барелів нафти на день протягом наступних шести місяців зі стратегічного резерву США, і більше 30 країн погодилися вивільнити додатково 60 млн барелів, що є найбільшим вивільненням в історії.

За його словами, США також інвестують $1 млрд у фонди American Rescue Plan для створення незалежних потужностей з переробки м'яса та птиці, що дасть фермерам більше можливостей, зміцнить слабке місце у ланцюжку постачання продовольства та знизить ціни для американських сімей.

Крім того, Білий дім у вівторок анонсував, що Байден оголосить про нові кроки щодо зниження цін і створення довгострокової енергетичної незалежності за рахунок збільшення доступності біопалива.

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