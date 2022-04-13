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Очікуємо отримати статус кандидата в ЄС не пізніше червня, - Шмигаль

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єс,євросоюз
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує отримати статусу кандидата на членство в Євросоюзі не пізніше червня 2022 року.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрілися з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який маємо заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року", - зазначив прем'єр.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    турбуе одна ***** - захід, на сьогодні сприймає спротив України проти кацапні, за досягнення "буби-вошдя і зелення-опи" - разочарування послідує.
    Воює ЗСУ, воюють 36ті - морпехі, воює "Азов", воюють всі крім буби і опи - ті з кацапнею домовлюються....
  • Marko Lukash
    Оффтоп. Довгожданна новина ! Морська піхота з бригади Білинського (включно з пораненими) в оточеному Маріуполі прорвалася з оточення і з'єдналася з "Азовом". Хай вам Бог допомагає , хлопці !
  • Вячеслав 43a0ae0b
    голова еврокомиссии привезла анкету для вступления в ЕС зеленскому - а там вопросы по законодательству и по борьбе с коррупцией - вот посмотрим как зе-балабол будет тормозить членство в ЕС
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