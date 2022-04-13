Роботу з підключення України до Starlink почали у червні 2021 року, - Держкосмос

Робота з підключення України до системи Starlink проводилася з червня 2021 року.

Про це повідомив голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимир Тафтай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Робота над підключенням України до системи Starlink проводилась Державним космічним агентством із червня 2021 року", - розповів він.

За словами Тафтая, в січні цього року під час візиту до Сполучених Штатів Америки представники ДКАУ обговорювали подальшу співпрацю з представниками SpaceX. За його словами, наразі таке співробітництво відбувається дуже продуктивно.

Читайте також: Україна судиться з Росією за супутник "Либідь", який досі перебуває в Красноярську