Новини

Роботу з підключення України до Starlink почали у червні 2021 року, - Держкосмос

3 23815
starlink
Робота з підключення України до системи Starlink проводилася з червня 2021 року.

Про це повідомив голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимир Тафтай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Робота над підключенням України до системи Starlink проводилась Державним космічним агентством із червня 2021 року", - розповів він.

За словами Тафтая, в січні цього року під час візиту до Сполучених Штатів Америки представники ДКАУ обговорювали подальшу співпрацю з представниками SpaceX. За його словами, наразі таке співробітництво відбувається дуже продуктивно.

Читайте також: Україна судиться з Росією за супутник "Либідь", який досі перебуває в Красноярську

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Bob Fayn
    шось ви Тафтай скизділи..на папері воно все велось і все робилось.
  • маЄ сенс
    дєті лєйтінанта шідта пруть на свєт.
  • Kristina Rubcova
    І пайпал робили, поки гусь в сраку не клюнув
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини