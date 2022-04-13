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Поліція у Житомирі викрила ворожого інтернет-пропагандиста, який просував "русский мир". ФОТО

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У Житомирі правоохоронці викрили чоловіка, який в соцмережах підтримував вторгнення Росії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУНП у Житомирській області.

"Попередньо відомо, що 54-річний чоловік через низку інтернет-меседжерів активно коментував та розміщав пости на підтримку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну та заперечення основ нашої державності, а також негативно висловлювався щодо захисників героїчного Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в оселі ще одного 52-річного жителя Житомира під час обшуку правоохоронці вилучили наглядні агітаційні матеріали, серед яких роздрукована конституція рф, мобільний телефон, ноутбук, системний блок, інші предмети, що можуть свідчити про протиправну діяльність на шкоду державності.

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Поліція у Житомирі викрила ворожого інтернет-пропагандиста, який просував русский мир 01
Поліція у Житомирі викрила ворожого інтернет-пропагандиста, який просував русский мир 02

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Kristina Rubcova
    ну написали, і написали, **** приїбався? суть то не в тому
  • Vedana
    Так чому ви ще в Житомирі, падлюки ?
    Зібрали манатки і пошурували на рашку.
  • Петрович Перепелович
    Такого лайна в Україні дуже багато, але це дрібнота на рівні базарної баби. Щось там собі роздруковує, та гавкає в інтернеті. А депутати ВР, що втекли за кордон напередодні вторгнення кацапів - мали доступ до державної таємниці. Кремлівський агент Козирь контролює дії президента.
    А незабаром хапати будуть ще й тих, хто криво подивиться в бік ОП, підкидаючи "докази" на кшталт роздрукованої конституції мордору - для створення красивої картинки.
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