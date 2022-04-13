Поліція у Житомирі викрила ворожого інтернет-пропагандиста, який просував "русский мир". ФОТО

У Житомирі правоохоронці викрили чоловіка, який в соцмережах підтримував вторгнення Росії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУНП у Житомирській області.

"Попередньо відомо, що 54-річний чоловік через низку інтернет-меседжерів активно коментував та розміщав пости на підтримку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну та заперечення основ нашої державності, а також негативно висловлювався щодо захисників героїчного Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в оселі ще одного 52-річного жителя Житомира під час обшуку правоохоронці вилучили наглядні агітаційні матеріали, серед яких роздрукована конституція рф, мобільний телефон, ноутбук, системний блок, інші предмети, що можуть свідчити про протиправну діяльність на шкоду державності.

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