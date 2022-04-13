Відновлювати Харків буде відомий британський архітектор Фостер
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Харківська міська рада.
У повідомленні зазначається: "Архітектурне бюро Нормана Фостера "Foster+Partners" було засноване 1967 року. Норман Фостер тісно пов'язаний з розвитком архітектури у стилі "хай-тек" та раннім впровадженням енергоефективних будівельних технологій. Визнаний ключовою фігурою британської сучасної архітектури. Його роботам властиві масштабні відкриті простори, розмаїття скла та металу, багатофункціональність.
Серед іншого, у 1980-х роках він спроєктував будівлю банку HSBC у Гонконгу, на той момент найдорожчої будівлі з будь-коли збудованих, у 2004 році - найвищий міст у світі, Віадук Мійо на півдні Франції, починаючи з 2009 року до смерті Стіва Джобса працював над дизайном штаб-квартири "Apple" - "Apple Park" у Каліфорнії (США)".