США вже відправили Україні більшу частину допомоги з пакета на $800 мільйонів, - Пентагон

Виділений адміністрацією США кілька тижнів тому масштабний пакет оборонної допомоги Україні на загальну суму майже $800 мільйонів більшою мірою вже надійшов у ЗСУ.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони США, поширеному у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Більша частина з пакета на $800 мільйонів зі зброєю вже доставлена українцям", - зауважив офіційний представник оборонного відомства США.

При цьому зазначається, що Пентагон також працює над доставкою протитанкових ракет Javelin на суму $100 мільйонів.

У Пентагоні при цьому підкреслили, що постійно спілкуються з українськими партнерами щодо потреб, необхідних для ведення бойових дій, і не тільки на рівні міністрів, але й з командуванням нижчого рівня.

"А потім ми намагаємося координувати ці поставки, й не лише з нашого боку, але й від інших країн",- зауважив представник оборонного відомства США.

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