Окупанти вбили чотирьох людей на виїзді із села на Київщині

Правоохоронці встановили, що у березні на виїзді із села Перемога Київської області російські окупанти вбили чотирьох людей, які хотіли евакуюватися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Під час слідчих дій прокурори спільно з поліцією та експертами встановили, що у березні на виїзді з села Перемога Броварського району Київської області військовослужбовцями РФ зі стрілецької зброї та артилерії розстріляно колону з мирними жителями, яка складалась із п’яти автомобілів. У результаті ворожої атаки загинуло 4 особи", - йдеться у повідомленні.

На теперішній час встановлено та допитано свідків та очевидців розстрілу колони, тіла усіх загиблих направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Правоохоронці також встановили, що поблизу села Гавронщина Бучанського району Київської області окупанти розстріляли цивільний автомобіль. Внаслідок ворожої атаки загинули 5 осіб, серед яких дві дитини віком 1 та 14 років.

Тіла загиблих місцеві жителі поховали поруч з автомобілем. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

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