Окупанти вбили чотирьох людей на виїзді із села на Київщині
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
"Під час слідчих дій прокурори спільно з поліцією та експертами встановили, що у березні на виїзді з села Перемога Броварського району Київської області військовослужбовцями РФ зі стрілецької зброї та артилерії розстріляно колону з мирними жителями, яка складалась із п’яти автомобілів. У результаті ворожої атаки загинуло 4 особи", - йдеться у повідомленні.
На теперішній час встановлено та допитано свідків та очевидців розстрілу колони, тіла усіх загиблих направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Правоохоронці також встановили, що поблизу села Гавронщина Бучанського району Київської області окупанти розстріляли цивільний автомобіль. Внаслідок ворожої атаки загинули 5 осіб, серед яких дві дитини віком 1 та 14 років.
Тіла загиблих місцеві жителі поховали поруч з автомобілем. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.