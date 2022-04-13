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"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на 13 квітня

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укрзалізниця,евакуація
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 13 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційні поїзди на 13 квітня:

Покровськ

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

Львів

  • 15:00 - 236/235 Львів - Жмеринка
  • 22:00 - 274/273 Львів-Полтава Пд.

Слов'янськ

  • 17:00 - 274/273 Слов'янськ - Львів

Інший

  • 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
  • 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

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Автор: Наталя Джума

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