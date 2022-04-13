"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на 13 квітня
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"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 13 квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".
Евакуаційні поїзди на 13 квітня:
Покровськ
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
Львів
- 15:00 - 236/235 Львів - Жмеринка
- 22:00 - 274/273 Львів-Полтава Пд.
Слов'янськ
- 17:00 - 274/273 Слов'янськ - Львів
Інший
- 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
- 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро