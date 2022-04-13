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У Ленінградській області РФ сформовано батальйон із 400 "добровольців". У ньому винятково досвідчені військові, - Генштаб ЗСУ

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РФ сформувала у Ленінградській області батальйон з 400 "добровольців", яких вже направили на війну в Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу у Facebook.

"Окупанти продовжують перекидання до України так званих "добровольців". Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю приблизно 400 осіб. Складається він винятково із військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація станом на 6:00 13 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Надеюсь скоро будет не 400, а 2 раза по 200
  • Папєрєднік
    Це просто інший сорт лайна.
  • Garry Grant
    Просто здохнуть,маючи бойовий досвід і не більше.
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