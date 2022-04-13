У Ленінградській області РФ сформовано батальйон із 400 "добровольців". У ньому винятково досвідчені військові, - Генштаб ЗСУ

РФ сформувала у Ленінградській області батальйон з 400 "добровольців", яких вже направили на війну в Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу у Facebook.



"Окупанти продовжують перекидання до України так званих "добровольців". Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю приблизно 400 осіб. Складається він винятково із військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація станом на 6:00 13 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ