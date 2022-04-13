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Вночі окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції в Центральній Україні, 17 потягів змінили розклад і маршрут руху

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укрзалізниця,евакуація
У ніч на 13 квітня в центрі України росіяни обстріляли залізничну станцію, серед пасажирів і залізничників ніхто не постраждав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін у телеграмі.

"Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів", - повідомив він.

Це призвело до затримки потягів, найдовша з яких становить 7 годин 23 хвилини, однак Олександр Камишін назвав пріоритетом безпеку.

"Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу. І це головне", - наголосив голова правління "Укрзалізниці".

Також читайте: "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на 13 квітня

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Евгений Агро
    Так треба звинувачувати і тих, хто вибрав антиПорошенко в 2019 році і тих, хто не голосував за Чорновола в 1991 році. Так буде нормально вже. І на наступних виборах, теж буде обрано, швидше за все, якусь херню. Людям в 2019 році захотілося нажертися пропаганди рашистсько-олігархічної. Тепер наслідки пожинаємо. Якщо все піде по сценарію без зброї масового знищення, то ми виграємо війну. І тоді вже будемо вибирати знову. Люди не порозумнішають, а стануть ще дурніше через стрес і низький рівень життя. Буде знову 73 на 25 тепер і друге коло ось цієї херні, що вже 3 роки. Це нормальний процес еволюції. Природній відбір. Врешті-решт Україна стане нормальною країною колись, або зникне. В нас іншого виходу немає.
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Це ще не все ..У 24 році вони знов проголосують за героїчного кловуна що не голится й ходить у хакі та по ночам пише героїчні гундосики.Хоча з початку війни до нього майже немає претензій.Але два з половиной року ВИКИНУТО СОБАЦІ ПІД ХВІСТ.Героїчні ЗСУ та волонтери кров'ю та потом виправляють те що зебіли наробили у 2019
  • Евгений Агро
    Це не песимізм, це одна з моделей, в якій початкові умови використовуються, які передбачають погіршення стандартів життя, як наслідок невдоволення, через погані умови життя: відчуття не захищеності, голодування, або сильну обмеженість в харчуванні, погіршення доступу до нормального медобслуговування, словом відсутність задоволення потреб на першому ступені піраміди Маслоу. Як наслідок, 99% людей в цих умовах перестають ставити свідомість і силу розуму над фізіологічними потребами, і, як наслідок, вдаються до емоційних рішень, якими легко управляти, маніпулюючи бажанням вгамувати їх фізіологічні потреби даючи популістичні обіцянки нічим не обґрунтовані. Обґрунтовувати не треба, бо перевіряти ніхто не хоче, коли голодний, та ще ж ласий до дармового був до цього.
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